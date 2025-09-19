Ο σκύλος «IRIS» ανίχνευσε πάνω από έξι κιλά κοκαΐνης και κάνναβης – Συνελήφθη 33χρονος

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι του συλληφθέντα στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Χειροπέδες σε 33χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς για κατοχή και διακίνηση περισσοτέρων από έξι κιλώνκοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.
Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το σπίτι του συλληφθέντα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 998 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 5 κιλών και 250 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Στις έρευνες πήρε μέρος και ο σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «IRIS» του τελωνείου Ευζώνων, που εντόπισε τα ναρκωτικά κρυμμένα στις ντουλάπες.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
