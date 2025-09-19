Ρωσία: Νέος ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Καμτσάτκα

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός συγκλόνισε εκ νέου την Καμτσάτκα το πρωί της Παρασκευής αναγκάζοντας τις αρχές της Ρωσίας να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Παρά τα κύματα στις ακτές, ο κυβερνήτης Βλαντίμιρ Σολόντοφ επιβεβαίωσε ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές από τον σεισμό και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας στη Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, φτάνοντας έως 5,8 Ρίχτερ. Το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών εκτίμησε πάντως το μέγεθος στους 7,2 Ρίχτερ.