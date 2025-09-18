Πάτρα: Χωρίς νερό την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η Στρατή Μυριβήλη

Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Λόγω των εργασιών, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από τις 8.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., αύριο, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Στρατή Μυριβήλη.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.