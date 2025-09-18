Back to Top
Πάτρα: Χωρίς νερό την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η Στρατή Μυριβήλη

Λόγω εργασιών σύνδεσης δικτύου ύδρευσης

Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης, θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Λόγω των εργασιών, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι από τις 8.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ., αύριο, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Στρατή Μυριβήλη.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

