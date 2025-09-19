Μάγεψε το κοινό το μουσικό αφιέρωμα στον Πλάτανο του Παυσανία στην παραλία Αιγίου

Ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο ψιθύρους του παρελθόντος που ταξιδεύουν στο μέλλον, αποτέλεσε η παρουσίαση του κοσμικού ορατορίου «Ο Πλάτανος του Παυσανία θυμάται», το βράδυ της Τετάρτης στον χώρο του «Τουριστικού» στην παραλία Αιγίου.

Το μουσικό έργο του συνθέτη Ανδρέα Αδαμόπουλου βασίστηκε στο ομώνυμο ποιητικό έργο της Λέτας Κουτσοχέρα και ξεδιπλώθηκε αφιερωμένο στο διατηρητέο μνημείο της φύσης, τον Πλάτανο του Παυσανία, που για πάνω από 600 χρόνια κοσμεί το Αίγιο και αποτελεί έμβλημα για τον τόπο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας, της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Αθλητισμού και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Το έργο του Ανδρέα Αδαμόπουλου, που είναι γραμμένο για πιάνο, φωνές, χορωδία, αφηγητή και ψηφιακή ορχήστρα, ερμήνευσαν οι σολίστ Αλίκη Ζαφείρη και Δώρα Πετρίδη και πλαισιώθηκε από την Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας, ενώ τον ρόλο των αφηγητών είχαν η ποιήτρια Λέτα Κουτσοχέρα και ο Λουκάς Αδαμόπουλος, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργος Ντίνος, συζητώντας για την εκδήλωση με τον μουσικό κ. Ανδρέα Αδαμόπουλο, αγκάλιασε αμέσως την πρόταση και τη στήριξε, γιατί αφορά στην ιστορία της πόλης του Αιγίου μέσω του διαχρονικού συμβόλου, του Πλατάνου του Παυσανία. Εξάλλου, όπως πρόσθεσε ο κ. Ντίνος, η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας πάντοτε στηρίζει δράσεις πολιτισμού και παιδείας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της.

Σημειώνεται ότι στον χώρο διατέθηκαν βιβλία της Λέτας Κουτσοχέρα και τα έσοδα από τις πωλήσεις δόθηκαν στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου.

Το παρών, μεταξύ άλλων, έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Ποιότητας Ζωής κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Πολιτισμού-Αθλητισμού κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, Παιδείας-Διοικητικών υπηρεσιών κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, Καθαριότητας κ. Νίκος Καραΐσκος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Θεοφάνης Ραμπαβίλας με τους συμβούλους κ.κ. Ελευθερία Μαρνέλη και Σωκράτη Μαυρίδη, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρών κ. Παναγιώτης Ρογκάλας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΜΕ κ. Γιώργος Γκιώνης κ.α.