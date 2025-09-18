Με λαμπρότητα η εορτή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Σοφίας, και των τριών θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, στην Αποστολική πόλη και Μητρόπολη των Πατρών.

Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ήταν, ὁ μεγαλοπρεπέστατος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Σοφίας Πατρῶν, ὃπου πλήθη Λαοῦ συνέρρευσαν προκειμένου νά δοξάσουν τόν Θεό καί νά τιμήσουν τίς Ἁγίες Μάρτυρες.

●Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε καί μίλησε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στό κήρυγμά του ο κ.κ. Χρυσόστομος, ἐξ ἀφορμῆς τῶν ὀνομάτων τῶν Ἁγίων, μίλησε γιά τήν κατ’ ἂνθρωπον καί κατά Θεόν γνῶσιν καί σοφίαν καί ἐτόνισε τήν μεγίστην ἀξίαν τῆς δευτέρας, τῆς ὁποίας καρποί εἶναι, ἡ πίστις, ἡ ἐλπίς καί ἡ ἀγάπη.

●Ἀνήμερα χοροστάτησε στόν Ὂρθρο καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του, μίλησε γιά τήν προτεραιότητα τῆς ἀγάπης στό Θεό, ἡ ὁποία πρέπει νά ὑπερβαίνει τόν ἑαυτό μας, τά προσφιλῆ μας πρόσωπα καί ὃ,τι ἂλλο κοσμικό καί γήϊνο. Παράδειγμα ἒφερε τήν Ἁγίαν ἒνδοξον Μεγαλομάρτυρα Σοφία, ἡ ὁποία προσέφερε τά τέκνα της καί τά ἐνεψύχωσε στό μαρτύριο ὑπέρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών επαίνεσε τούς Δασκάλους τῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας, οἱ ὁποῖοι οδήγησαν τούς Μαθητές στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐνορίας τους, γιά νά ἐκκλησιαστοῦν κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὡς καί τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν. Στά παιδιά εὐχήθηκε πρόοδο στά μαθήματά τους καί κατά Θεόν προκοπή.

●Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινός καί ἐψάλη ἡ ἱερά Παράκληση πρός τίς Ἁγίες καί ἀκολούθησε ἡ λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας των.