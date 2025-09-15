Πάτρα: Γιορτάζει η ενορία της Αγίας Σοφίας

Με λαμπρότητα θα εορτάσει η μεγάλη ενορία του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας στην Πάτρα το διήμερο 16 και 17-9-2025.

Όπως είδαμε, η θρησκευτική πανήγυρη επί τη εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδας θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί την Τρίτη 16-9 με την λιτανευτική μεταφορά της εικόνας της Αγίας Σοφίας και την τοποθέτηση της στον πρόναο για να ξεκινήσει το ιερό προσκύνημα από τους πιστούς που και φέτος αναμένεται να κατακλύσουν το ναό για να προσκυνήσουν την χάρη της δημοφιλούς και αγαπητής Αγίας Σοφίας, το όνομα της οποίας φέρουν χιλιάδες γυναίκες στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τρίτη 16-9 το απόγευμα στις 19.00 θα ψαλεί ο μέγας αρχιερατικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας ενώ το πρωί της Τετάρτης 17-9 θα τελεστεί η πανηγυρική αρχιερατική Θεία λειτουργία μετά Θείου κηρύγματος.

Το βράδυ της Τρίτης στις 22.00 είναι προγραμματισμένη ιερά αγρυπνία.

Τέλος ανήμερα την Τετάρτη 17-9 μετά τον μεθέορτο εσπερινό που θα ξεκινήσει στις 18.30, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας της Αγίας Σοφίας στους γύρω δρόμους της ενορίας.