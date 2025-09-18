ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας σε αδιέξοδο

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την τοπική οικονομία και κοινωνία, αναδεικνύοντας τις σοβαρές αδυναμίες στον κρατικό μηχανισμό αντιμετώπισης ζωονόσων επισημαίνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα εξελίσσεται σε οικονομικό εφιάλτη όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους, αλλά και για ολόκληρη την αλυσίδα της αγροτοδιατροφής: εμπόρους ζωοτροφών, κτηνιάτρους, τυροκομεία, κρεοπωλεία και την τοπική αγορά. Ήδη, στις εστίες μόλυνσης στη Λακκόπετρα έχουν θανατωθεί πάνω από 6.000 ζώα σε 60 κτηνοτροφικές μονάδες, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες απέδειξαν ξανά την ελλιπή ετοιμότητά τους:

Ο εντοπισμός της νόσου έγινε με καθυστέρηση ενός μήνα και μόνο μετά από καταγγελία ιδιώτη κτηνιάτρου.

Τα μέτρα βιοασφάλειας πάρθηκαν επίσης καθυστερημένα, με ελλιπείς ελέγχους και ανύπαρκτη ενημέρωση των παραγωγών.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, ενώ οι παραγωγοί αφέθηκαν χωρίς στήριξη.

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι οι προτάσεις τους για στοχευμένους εμβολιασμούς

απορρίφθηκαν χωρίς σοβαρή αξιολόγηση, ενώ το υπομέτρο 5.2 για αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου είναι ανεφάρμοστο λόγω των οικονομικών προϋποθέσεων. Σήμερα, όχι μόνο όσοι έχουν κρούσματα, αλλά και όσοι δεν έχουν, βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, με αυξημένο κόστος εκτροφής, αδυναμία διάθεσης γάλακτος και κρέατος, και απώλεια προκαταβολών από τυροκομεία.

Η κατάσταση αυτή απειλεί να αφανίσει την κτηνοτροφία της Δυτικής Αχαΐας και να πλήξει καίρια την αγροτική οικονομία της περιοχής, η οποία πρόσφατα υπέστη και το σοβαρό πλήγμα των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας απαιτεί:

1. άμεση ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στελέχωση και κινητές μονάδες.

2. Ταχεία και δίκαιη αποζημίωση όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται, με κάλυψη του κόστους ζωοτροφών και της απώλειας παραγωγής.

3. Δημιουργία ειδικού Ταμείου Κρίσεων για ζωονόσους, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος στη γραφειοκρατία.

4. Αναθεώρηση του υπομέτρου 5.2, με κατάργηση της υποχρέωσης προκαταβολής και πραγματική στήριξη για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

5. Προγράμματα αναδιάρθρωσης και τεχνική βοήθεια για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.

Η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για την καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση. Η κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας δεν αντέχει άλλη αδιαφορία. Χρειάζονται άμεσα μέτρα, πριν βρεθούμε στη δραματική κατάσταση όπου «η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής πέθανε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας στέκεται στο πλευρό των κτηνοτρόφων και της τοπικής κοινωνίας, διεκδικώντας λύσεις που θα προστατεύσουν την κτηνοτροφία, την αγροτική παραγωγή και την οικονομία της περιοχής.