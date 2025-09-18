Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Απίστευτη περιπέτεια για γιατρό από την Ηλεία- Τον έκλεψαν στο Μετρό και χρειάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει

Συγκέντρωσε 23 ευρώ από επιβάτες με τα οποία κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο της επιστροφής

Ένας γιατρός από την Αμαλιάδα Ηλείας βίωσε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία κατά την άφιξή του στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Ενώ κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο, προκειμένου να παραστεί σε συνέδριο, άγνωστα άτομα τού έκλεψαν το πορτοφόλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή Newsroom του ERTNews, ο γιατρός είχε έρθει στην πρωτεύουσα για να συμμετάσχει σε επιστημονική συνάντηση, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής του με το μετρό, έπεσε θύμα επιτήδειων.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστοι αφαίρεσαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να ταξιδέψει ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

#tags Μετρό Κλοπή Γιατρός

Ειδήσεις