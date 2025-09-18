Πάτρα: «Κλείνουν φούρνοι- Μεγαλύτερο πρόβλημα για εμάς το ρεύμα» λέει o πρόεδρος των αρτοποιών

Για τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν οι αρτοποιοί στην Πάτρα, με φόντο το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη μείωση της κατανάλωσης και τον σκληρό ανταγωνισμό, μίλησε στο thebest.gr ο Πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, Γιάννης Κωνσταντινίδης.

Όπως εξηγεί, το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί σημαντικά και οι επαγγελματίες του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με καθημερινές δυσκολίες.

«Το ενοίκιο είναι σίγουρα ένα πρόβλημα για πολλούς φούρνους» σημειώνει «αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ρεύμα. Οι λογαριασμοί είναι υπέρογκοι και σε πολλές περιπτώσεις δυσκολευόμαστε να τους καλύψουμε. Ο κόσμος από την άλλη έχει τόσα έξοδα που σκέφτεται ακόμα και αν θα αγοράσει ψωμί».

Αναφερόμενος στη γενικότερη εικόνα της αγοράς ο κ. Κωνσταντινίδης τονίζει πως η κατάσταση είναι απογοητευτική.

«Είναι λυπηρό αλλά αληθινό. Κλείνουν φούρνοι στην Πάτρα και η συνέχεια φαίνεται πολύ κακή. Βλέπουμε συναδέλφους να αποχωρούν από το επάγγελμα και αυτό πονάει».

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό από άλλες επιχειρήσεις λιανικής ο Πρόεδρος των Αρτοποιών ξεκαθαρίζει πως δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ που πιέζουν τα παραδοσιακά φούρνους.

«Περισσότερο μας επηρεάζουν τα μίνι μάρκετ. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.200 σε κάθε γωνιά της Πάτρας. Πουλάνε ψωμί ή αρτοσκευάσματα σε χαμηλές τιμές χωρίς να έχουν φτιαχτεί με τον ίδιο τρόπο. Εμείς ξυπνάμε στις τρεις το πρωί για να φτιάξουμε φρέσκο ψωμί με μεράκι. Στα σούπερ μάρκετ απλώς τα ξεπαγώνουν. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος θα ψωνίσει εκεί που είναι πιο φθηνά και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό στη σημερινή εποχή. Δεν τον ενδιαφέρει η ποιότητα αλλά η τιμή».

Τέλος αναφέρεται και στη μείωση της κατανάλωσης λέγοντας πως είναι πλέον ορατή και σταθερή.

«Η μείωση των πελατών φαίνεται παντού. Δεν είναι μόνο το ψωμί. Υπάρχει μείωση και σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Ο κόσμος περιορίζει τα πάντα ακόμα και τα βασικά».

Η κατάσταση στον κλάδο της αρτοποιίας παραμένει δύσκολη, με τους επαγγελματίες να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.