Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- Πώς αξιολογούν οι πολίτες τον Τσίπρα

Ο αντίκτυπος της ΔΕΘ, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για μειώσεις φόρων, ΦΠΑ, συντάξεις και ακίνητα, αλλά και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της νέας δημοσκόπησης της PULSE.

Η έρευνα παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και κατέγραψε τις εντυπώσεις των πολιτών από τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αποτυπώνοντας παράλληλα το κλίμα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό.

Η Νέα Δημοκρατία, στην έρευνα που διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών, εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ, καταγράφοντας προβάδισμα 15 μονάδων. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας (10,5%), η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνική Λύση (9,5)%, ΚΚΕ (8,5%), ΣΥΡΙΖΑ (7%).

Το ποσοστό για είσοδο στη Βουλή, εκτός από τα 6 κόμματα που προαναφέραμε, «πιάνουν» τόσο το ΜέΡΑ 25 όσο και η Φωνή Λογικής, με 3,5%.

Για την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών, έχουν ως εξής: ΝΔ 24%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 7%, ΣΥΡΙΖΑ 6%, ΜέΡΑ25 3% και Φωνή Λογικής 3%.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τον Αλέξη Τσίπρα

Στην αξιολόγηση της ηγεσίας της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης. Όταν στο ερώτημα περιλαμβάνεται και η επιλογή του, οι πολίτες δίνουν προβάδισμα στον Νίκο Ανδρουλάκη ως το πρόσωπο που μπορεί να εκφράσει με υπευθυνότητα τον χώρο.

Σε περίπτωση που εξεταστεί η πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος υπό τον Τσίπρα, το 8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα το υποστήριζε, το 12% δείχνει ενδιαφέρον, αντίστοιχα 12% ουδέτερα, ενώ 27% αρνητικά και 31% αδιάφορα. Η δημοτικότητα και η επιρροή του Τσίπρα φαίνεται να παραμένει περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν, με τα στοιχεία να καταδεικνύουν κλίμα αμφισβήτησης για το μέλλον του «κόμματος Τσίπρα».

Η αξιολόγηση για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί και απέναντι στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το 45% θεωρεί ότι κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το 37% πιστεύει ότι τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζονται επιπλέον ενέργειες. Μόλις το 7% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα μέτρα κινούνται πλήρως σωστά.

Η παρακολούθηση των ομιλιών των πολιτικών της ΔΕΘ καταγράφει ότι το 32% παρακολούθησε την ομιλία του Μητσοτάκη, ο Ανδρουλάκης συγκέντρωσε 23% και ο Τσίπρας 19%, ποσοστά που υπερβαίνουν τις συνήθεις δημοκοπικές τους επιδόσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Pulse.

Αναφορικά με τις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ, και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για όλους.

Πιο συγκεκριμένα:

Μητσοτάκης: 9% σίγουρα θετικά, 23% μάλλον θετικά, 20% μάλλον αρνητικά, 31% σίγουρα αρνητικά, 17% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν

Ανδρουλάκης: 5% σίγουρα θετικά, 18% μάλλον θετικά, 26% μάλλον αρνητικά, 21% σίγουρα αρνητικά, 30% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν

Τσίπρας: 7% σίγουρα θετικά, 12% μάλλον θετικά, 19% μάλλον αρνητικά, 32% σίγουρα αρνητικά, 30% δεν παρακολούθησα/δεν ενημερώθηκαν