Πύργος: 30χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της - Άμεση παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ

Συναγερμός… σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο, όταν μια 30χρονη γυναίκα επικοινώνησε η ίδια με το 100, δηλώνοντας ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και του Α.Τ. Πύργου ήταν καθοριστική.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, με ψυχραιμία προσπάθησαν να την προσεγγίσουν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.

Σύμφωνα με το patrisnews.com γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Α.Τ. Πύργου, όπου θα παραμείνει προσωρινά σε προστατευτική φύλαξη μέχρι να εκδοθεί εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική της εξέταση.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγες, η 30χρονη έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων.