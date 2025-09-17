Πάτρα: Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση "Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου
Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της Δράσης “Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027”, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου (Αγ. Ανδρέου 89-91).
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η δράση από τον υπεύθυνο της ΔΕΠ, κ. Σταυρόπουλο Άγγελο, ο οποίος θα απαντήσει και σε σχετικές ερωτήσεις.
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης
18.00 – 18.10: Προσέλευση
18.10 – 18.20: Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Λουλούδη Θεόδωρου.
18.20 – 18.50: Παρουσίαση της Δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τον Υπεύθυνο της Δράσης για την ΔΕΠ, κ. Σταυρόπουλο Άγγελο
18.50 : Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr