Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγόρασαν τις βέρες τους!

Πότε παντρεύονται
Το ζευγάρι παντρεύεται… Όχι όμως (ακόμα) με παπά και με κουμπάρο…
Η παρουσιάστρια του ALPHA που η φετινή τηλεοπτική χρονιά της Super Κατερίνα μπήκε με το δεξί κόβοντας πρώτη το νήμα της τηλεθέασης, τράβηξε όλα τα βλέμματα την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας – και δεν ήταν μόνη της …Δίπλα της είχε τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr