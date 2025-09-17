Back to Top
Mum to Be- Μουσική Αγκαλιά για μέλλουσες μαμάδες στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου

Η μουσική συνάντα τη μητρότητα στο νέο τμήμα “Mum to Be” για εγκύους στο Ωδείο της Φιλαρμονικής

Η ανακοίνωση:

Στο Ωδείο μας ανοίγουμε μια νέα, τρυφερή αγκαλιά για τις μέλλουσες μαμάδες!

Το τμήμα “Mum to Be” απευθύνεται σε εγκύους που θέλουν να γνωρίσουν τη δύναμη της μουσικής ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή και χαρούμενο χώρο, όπου οι μέλλουσες μητέρες θα:

-Εκπαιδευτούν σε μουσικά παιχνίδια που μπορούν να εφαρμόσουν από τις πρώτες μέρες με το μωρό τους.
-Μάθουν νανουρίσματα, ταχταρίσματα και απλά τραγουδάκια που ενισχύουν τη γλωσσική, συναισθηματική και αισθητηριακή ανάπτυξη του βρέφους τους.
-Χαλαρώσουν και συνδεθούν με το μωρό τους μέσα από ρυθμούς, μελωδίες και απαλές ασκήσεις αναπνοής.
-Δημιουργήσουν μια μουσική ρουτίνα που θα τις συνοδεύει και μετά τη γέννηση.
-Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο από μουσικοπαιδαγωγό με εμπειρία στην πρώιμη παιδική ανάπτυξη, ώστε να προσφέρει όχι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή ζωή με το μωρό.

Έναρξη: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών στη Ρήγα Φεραίου 7 και στο τηλ. 2610-277740.

