Δυτ. Ελλάδα: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό και τράπηκε σε φυγή

Σε αναζήτηση ενός 30χρονου Ρομα, που προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Ο Ρομα στις 4:30 περίπου τα ξημερώματα σήμερα Τρίτη, μετέβη σε κατάσταση μέθης και ελαφρά τραυματισμένος στο χέρι στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Εκεί ιατρός ανέλαβε να τον φροντίσει και να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Όμως, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο Ρομά επιτέθηκε στον 45χρονο ιατρό, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.

Αμέσως μετά το επεισόδιο ο 30χρονος δράστης διέφυγε και έκτοτε οι αστυνομικοί κάνουν αναζητήσεις. Ο νεαρός Ρομά έχει απασχολήσει πολλές φορές Αστυνομία και Δικαιοσύνη για διάφορα παραπτώματα.

agriniopress.gr