Τραμπ: «Ο Πούτιν και ο Ζελένσκι σιχαίνονται - Θα τους φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Για τον ρόλο που θέλει να παίξει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μίλησε σήμερα (16.09.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους.

Ειδικότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σιχαίνεται τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να τους βάλει στο ίδιο δωμάτιο για να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να είμαστε κι εμείς σε αυτό το τραπέζι, αλλιώς δεν θα υπάρχει διάλογος», είπε ο Τραμπ. Επίσης, δήλωσε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να κάνει «κάποια συμφωνία», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Ουκρανός πρόεδρος ίσως αναγκαστεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.