Κρήτη: Επίθεση 61χρονου σε εργαζόμενη στην καθαριότητα για το κλείσιμο του δρόμου

Άγρια επίθεση από έναν 61χρονο καταγγέλλει ότι δέχτηκε μία 43χρονη εργαζόμενη καθαριότητας στη λαϊκή αγορά των Μοιρών, στο Ηράκλειο, με αφορμή το κλείσιμο του δρόμου για τις ανάγκες καθαρισμού.

Η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας στις Μοίρες και μετά στο Βενιζέλειο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στον αυχένα, ενώ φέρει κακώσεις στο κεφάλι και μώλωπες στο σώμα.

Το σοβαρό επεισόδιο συνέβη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, όταν σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, είχε κλείσει προσωρινά ο δρόμος για τις ανάγκες καθαρισμού από τους εργαζόμενους της καθαριότητας, μεταξύ αυτών η 43χρονη.

Ο 61χρονος επέμενε να διασχίσει με το όχημά του το συγκεκριμένο σημείο, με τους εργαζόμενους να του εξηγούν ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Η άρνησή τους, ήταν αρκετή για να οδηγήσει σε ένα σοβαρό επεισόδιο με τον άνδρα να ξεσπά βίαια, λεκτικά και σωματικά.

Η γυναίκα μίλησε στην ΚΡΗΤΗ TV και περιέγραψε την άγρια επίθεση.

«Λέει εγώ θα περάσω και χτύπησε με το αυτοκίνητο το κιγκλίδωμα. Με βρήκε στο πόδι. Επειδή είπαμε ότι θα του κάνουμε μήνυση και πήγαμε να βγάλουμε το κινητό, να βγάλουμε φωτογραφία -δεν προλάβαμε βέβαια- τις πινακίδες του αυτοκινήτου, βγήκε, με άρπαξε από τον λαιμό να με πνίξει. Προσπάθησα εγώ να του ξεφύγω, με ξαναπιάνει κεφαλοκλείδωμα και προστάτευσα το πρόσωπό μου και έσκυψα και τις έφαγα στο κεφάλι, πάνω από 10 μπουνιές», περιγράφει η 43χρονη εργαζόμενη στην καθαριότητα.

Η ίδια ανέφερε ότι λίγη ώρα μετά την επίθεση, ο 61χρονος δράστης επέστρεψε στο σημείο μαζί με τον γιο του, υβρίζοντας και απειλώντας την 43χρονη.

Οι δύο συλληφθέντες, πατέρας και γιος, οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, όπου η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 29 Σεπτεμβρίου.