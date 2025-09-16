Back to Top
Πανεπιστήμιο Πατρών: Eκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της Υποτροφίας «ΜΑΜΟΣ»

Tην Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 26.09.2025 και ώρα 12.00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της επίσημης παρουσίασης της Υποτροφίας «ΜΑΜΟΣ» προσφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε., παρουσία της οικογένειας Μάμου και του Πρύτανη.

Η υποτροφία δίνεται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, με βασικό κριτήριο επιλογής τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αποφοίτους του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

