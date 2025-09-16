Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας: Κουδούνι με κενά που "μας προκάλεσαν σοκ"- "Κάθε πέρυσι και καλύτερα", λένε οι δάσκαλοι

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας: Κουδούνι ...

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για σοκ ως προς τα κενά με τα οποία ξεκινά η νέα εκπαιδευτική χρονιά

Για τα πρπβλήματα που αντιμετωπίζουν με το "καλημέρα" της νέας σχολικής χρονιάς παραχώρησε σήμερα Συνέντευξη Τύπου ο Σύλλογος  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στα σχολικά κενά με τον Πρόεδρο να αναφέρει χαρκτηριστικά "κάθε πέρυσι και καλύτερα".

Όπως αναφέρθηκε η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τεράστια κενά και ειδικά στην Ειδική Αγωγή 

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Ανδρέας Λοβέρδος: Προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία- Υποψήφιος στο Νότιο Τομέα της Αθήνας ή στην Αχαΐα

Τι αλλάζει με τη νέα νομοθεσία στις ιδιόγραφες διαθήκες

«Ζεστό» καλοκαίρι για το Αεροδρόμιο Αράξου: «Φέτος είχαμε 10% αύξηση και αναμένεται να κλείσουμε με 15%»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κενά Στα Σχολεία Νέα Σχολική Χρονιά

Ειδήσεις