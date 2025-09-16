Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας: Κουδούνι με κενά που "μας προκάλεσαν σοκ"- "Κάθε πέρυσι και καλύτερα", λένε οι δάσκαλοι

Για τα πρπβλήματα που αντιμετωπίζουν με το "καλημέρα" της νέας σχολικής χρονιάς παραχώρησε σήμερα Συνέντευξη Τύπου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στα σχολικά κενά με τον Πρόεδρο να αναφέρει χαρκτηριστικά "κάθε πέρυσι και καλύτερα".

Όπως αναφέρθηκε η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τεράστια κενά και ειδικά στην Ειδική Αγωγή