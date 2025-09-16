Μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε σε δασική περιοχή της Φθιώτιδας

Σε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, αποτελούμενη από 576 δενδρύλλια ύψους έως τριών μέτρων, σε ορεινή δασική έκταση του Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας, εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου 2025 και είχε ως αποτέλεσμα την εκρίζωση των φυτών και την κατάσχεση πλήθους αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια, όπως σύστημα ποτίσματος με λάστιχο, κάμερα με ηλιακό συλλέκτη, κυάλια, αξίνες, φτυάρια, λίπασμα, φυτοφάρμακα, αλλά και κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.

Η συλλογή της φυτείας θα απέδιδε περίπου 288 κιλά κάνναβης, με το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση να εκτιμάται μεταξύ 576.000 και 864.000 ευρώ.

Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των αγνώστων καλλιεργητών, οι οποίοι αναζητούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως πειστήρια στην προανάκριση.