Τέμπη: Κατατέθηκε η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή 36 κατηγορούμενων

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών παρέδωσε την πρότασή του σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στην πρόεδρο εφετών και την απέστειλε στους εμπλεκόμενους, σηματοδοτώντας την τελευταία φάση πριν την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο εισαγγελικός προϊστάμενος έλαβε τον φάκελο των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, εξέτασε την υπόθεση και ετοίμασε την πρότασή του. Γύρω στις 8 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει το κείμενο των 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού πρώτα το είχε παραδώσει στην πρόεδρο εφετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικούς κύκλους, τα κατηγορητήρια είναι παρόμοια με αυτά του εφέτη ανακριτή. Σύμφωνα με τη νομική διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι έχουν στη διάθεσή τους περίπου 10 ημέρες για να υποβάλουν ένδικα μέσα, αν το επιθυμούν. Ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων ανέρχεται στους 36, με τη μεγάλη πλειονότητα να αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Δικογραφία 60 χιλιάδων σελίδων - Καταθέτουν 28 αυτόπτες μάρτυρες

Η δικογραφία, με τις 60.000 σελίδες της, περιέχει καταθέσεις από περίπου 150 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 28 είναι επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες.

Τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων κατέθεσαν υπόμνημα μέσω των δικηγόρων τους στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση, με αφορμή το πόρισμα ενός γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια και την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία εντόπισε ξυλόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα που εξετάστηκαν κατόπιν παραγγελίας της ανάκρισης. Σύμφωνα με το κείμενο που συνόδευε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, ο ρυθμός εξάπλωσης της θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, γεγονός που, κατά τους διαδίκους, δημιουργεί ζήτημα πυρασφάλειας.

Μητέρες θυμάτων, οι οποίες βρέθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, ζήτησαν να συναντηθούν με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες, δεν τις δέχθηκε.