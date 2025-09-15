Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ χήρα ΘΕΟΔ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/9/2025 & ΩΡΑ 5:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΑ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Χήρα ΑΝΑΣΤΑ. ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ Χήρα ΓΕΩΡ. ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο χωριό Κλινδιά Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΦΛΩΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-9-2025 & ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
{ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΔΗΜ. ΔΕΛΗ} ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΑΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΔΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
----------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ
ΑΘ. ΖΟΥΜΑ
(ΕΤΩΝ 72)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΟΥΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΖΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΝΤΣΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ-ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ”.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Σάμης Κεφαλληνίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΛΕΩ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr