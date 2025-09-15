Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ χήρα ΘΕΟΔ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/9/2025 & ΩΡΑ 5:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΑ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Χήρα ΑΝΑΣΤΑ. ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗ

ΑΘΗΝΑ Χήρα ΓΕΩΡ. ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΓΡΗΓΟΡΗ  ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
 
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ  68

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-9-2025  & ώρα  11 π. μ. από  τον  Ιερό  Ναό  Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η  ταφή θα γίνει στο χωριό Κλινδιά  Ηλείας.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ
 
Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΑΝΔΡ. ΦΛΩΡΑΤΟ
 
ΕΤΩΝ  83 

Κηδεύουμε την Τρίτη  16-9-2025  & ώρα 5.30  μ.μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου  Δημητρίου Προαστίου.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

{ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΔΗΜ. ΔΕΛΗ}  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΑΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΔΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

----------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ

ΑΘ. ΖΟΥΜΑ

(ΕΤΩΝ 72)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΟΥΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΖΟΥΜΑ

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΑΝΑΚΑΡΗ 

ΕΤΩΝ 84 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΝΤΣΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΖΩΗ-ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ”.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ

ΕΤΩΝ  97

Κηδεύουμε την Τετάρτη 17-9-2025  & ώρα  9.30 π. μ. από  τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς.   

Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Αγίου Νικολάου Σάμης Κεφαλληνίας.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΛΕΩ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΛΟΥΚΑΣ  ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ       

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Κάρυστος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - Τραυμάτισε με μαχαίρια την σύζυγό του

Επιχείρηση της ΕΥΠ στη Χίο: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα Τούρκων μαφιόζων με 12.500 κινητά

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες στα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής

Info