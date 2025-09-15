Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ χήρα ΘΕΟΔ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/9/2025 & ΩΡΑ 5:30 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΙΩΑΝΝΑ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Χήρα ΑΝΑΣΤΑ. ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗ

ΑΘΗΝΑ Χήρα ΓΕΩΡ. ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ



ΣΥΝ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-9-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο χωριό Κλινδιά Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ



Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΦΛΩΡΑΤΟ



ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-9-2025 & ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

{ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΔΗΜ. ΔΕΛΗ} ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/9/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΑΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ

ΑΘ. ΖΟΥΜΑ

(ΕΤΩΝ 72)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΟΥΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΖΟΥΜΑ

ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

------------------