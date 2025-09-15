Συνάντηση με τον Κεφαλονίτη γλύπτη Μεμά Καλογηράτο είχε ο Κώστας Πελετίδης

Με τον γνωστό Έλληνα γλύπτη από τη Κεφαλονιά, Μεμά Καλογηράτο, συναντήθηκε την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στην πλατεία της Ανθούπολης, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Παρών στην συνάντηση ήταν & ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Προγραμματισμού, Αποστόλης Αγγελής.

Δυναμικός και ασυμβίβαστος ο Μεμάς Καλογηράτος, έχει πραγματοποιήσει με τα έργα του πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει αποσπάσει σπουδαίες κριτικές.