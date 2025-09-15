Συνάντηση με τον Κεφαλονίτη γλύπτη Μεμά Καλογηράτο είχε ο Κώστας Πελετίδης

Συζήτησαν την τοποθέτηση ενός γλυπτού που θα φιλοτεχνήσει ο Μεμάς Καλογηράτος, για να κοσμήσει την πλατεία της Ανθούπολης,
Με τον γνωστό Έλληνα γλύπτη από τη Κεφαλονιά, Μεμά Καλογηράτο, συναντήθηκε την περασμένη Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στην πλατεία της Ανθούπολης, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.
Παρών στην συνάντηση ήταν & ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Προγραμματισμού, Αποστόλης Αγγελής.
Δυναμικός και ασυμβίβαστος ο Μεμάς Καλογηράτος, έχει πραγματοποιήσει με τα έργα του πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει αποσπάσει σπουδαίες κριτικές.
Με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη μίλησαν για την πρόθεση του Δήμου να τοποθετήσει ένα γλυπτό που θα φιλοτεχνήσει ο Μεμάς Καλογηράτος, για να κοσμήσει την πλατεία της Ανθούπολης, που ήταν η γειτονιά του γλύπτη την περίοδο που έμενε στην Πάτρα.
