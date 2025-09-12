Κάλεσμα του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη προς την ΚΕΔΕ και τους Δήμους της χώρας

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με αφορμή την τοποθέτηση πινακίδων στα σχολεία της χώρας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στις οποίες διαφημίζονται οι τέσσερις (4) μεγάλες συστημικές τράπεζες, απευθύνει κάλεσμα προς την ΚΕΔΕ και τους Δήμους της χώρας, να πάρουν θέση.

Το κείμενο – κάλεσμα του Δημάρχου Πατρέων, έχει ως εξής:

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ‘ΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΝ «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ»!

Η κυβέρνηση φροντίζει σε κάθε ευκαιρία να μας υπενθυμίζει ποιους υπηρετεί και ποια είναι τα ινδάλματά της. Όσοι συγκεντρώνουν τον πλούτο αυτού του τόπου, τα κοράκια που στέκουν πάνω από τη λαϊκή οικογένεια, αυτούς προβάλει ως σωτήρες και θέλει να τους θαυμάζει και η νέα γενιά.

Σ’ όλα τα σχολεία που αναβαθμίστηκαν με το πρόγραμμα «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ», τοποθετήθηκε πλακέτα που αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε με τη «ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και ακολουθούν οι ονομασίες τους!

Πως να δοξάσουμε ως ευεργέτες αυτούς που ο ελληνικός λαός υποχρεώθηκε να διασώσει δίνοντας 50,2 δισεκατομμύρια ευρώ;

- το 2012-2013 δόθηκαν 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

- το 2014 δόθηκαν 8,3 δισ.

- το 2015 δόθηκαν 5,4 δισ. ευρώ!

Πώς να δεχτούμε αρωγούς του σχολείου αυτούς που με τις ευλογίες των Κυβερνήσεων λεηλάτησαν τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων, κάνοντας πλιάτσικο στις εισφορές των εργαζομένων που συγκεντρώνονταν επί δεκαετίες;

Πώς να ξεχάσουμε ότι όλες αυτές οι τράπεζες στήθηκαν στα πόδια τους με την θαλπωρή των κυβερνήσεων τους και την οικονομική αιμορραγία του λαού και σήμερα επανήρθαν στη μεγάλη κερδοφορία τους με 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη για το 2024, και συνεχή άνοδο το 2025;

Πώς θα αναγνωρίσουμε φίλους αυτούς που κούρνιασαν σαν κοράκια πάνω στον ελληνικό λαό, διασφάλισαν την ευτυχία τους παίρνοντας τα σπίτια την ίδια τη ζωή του λαού μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να φορολογεί τα κέρδη τους για να γεμίσει τις σχολικές επιτροπές, παρουσιάζει τις τράπεζες ως ανιδιοτελείς χορηγούς και προσφέρει τα παιδιά μας ως ακροατήριό τους!

ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Τα 400 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» αποτελούν:

- Το 0,8% του συνολικού κόστους στήριξης του τραπεζών (50,2 δισ.)

- Το 3,3% των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το PSI (12 δισ.)

- Το 9% των κερδών μιας χρονιάς (4,4 δις το 2024)

- Το 8,5% των αναμενόμενων κερδών του 2025 (4,7 δισ.)

Ο μόνος πραγματικός ευεργέτης αυτού του τόπου είναι ο ελληνικός λαός που με το μυαλό και τα χέρια του μπορεί να πάει μπροστά αυτόν τον τόπο. Οι τράπεζες μας χρωστούν, δεν τους χρωστάμε.

Η δόξα πρέπει να απονέμεται στον λαό και σ’ αυτούς που ζουν από αυτόν. Γι αυτό η Δημοτική Αρχή, 11 χρόνια τώρα, δεν έβαλε ούτε μία επιγραφές σε κάποιο από τα 230 σχολεία που αναβαθμίστηκαν από τον Δήμο ή στα εκατοντάδες έργα που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη για να την «δοξάσουν» οι συμπολίτες μας.