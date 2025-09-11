Κώστας Πελετίδης σε μαθητές: "Εσείς είστε η δύναμή μας, η δύναμη της κοινωνίας, των οικογενειών σας, της πόλης μας"

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εύχεται με μήνυμά του, καλή αρχή και καλή χρονιά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στα σχολεία:

«Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά σε όλους σας! Στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους εργαζόμενους στα σχολεία μας! Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας! Σήμερα ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά και θα πρέπει να την δούμε ως την αρχή μιας νέας προσπάθειας. Να μην αφήσετε κανέναν να σας περιφρονεί στη ζωή, τώρα που χτίζετε την προσωπικότητά σας.

Για να μπορέσετε να έχετε την δύναμη να σταθείτε και να μην αφήνετε κανέναν να σας υποτιμά, πρέπει να έχετε όπλα. Και το βασικό σας όπλο, είναι η γνώση που παίρνετε από την μάθηση.

Εσείς είστε η δύναμή μας, η δύναμη της κοινωνίας, των οικογενειών σας, της πόλης μας, της χώρας μας. Με όπλα την γνώση και το διάβασμα, θα μπορέσετε να σταθείτε όρθιοι, θα μπορείτε να ερμηνεύετε όσα γίνονται γύρω σας, την αδικία, τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν παιδιά στον κόσμο που δεν προλαβαίνουν να δουν τον ήλιο, εξαιτίας των πολέμων, όπως στην Παλαιστίνη.

Εσείς είστε η δύναμη της προόδου και πρέπει αυτό να το χτίσετε. Έχετε υποχρέωση, στον εαυτό σας πρώτα και μετά στον λαϊκό κόσμο, από τα σπλάχνα του οποίου προέρχεστε, εσείς θα τινάξετε από πάνω τους το άδικο, με όπλο την γνώση. Μπορείτε με την γνώση να σταθείτε απέναντι σε όλους και όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, να φτιάξουμε μια πόλη που θα κυριαρχεί το δίκιο, που θα ικανοποιούνται τα δικαιώματά μας και αυτοί που με την κυριαρχία τους, νομίζουν ότι μπορούν να μας εκμετελλεύονται, να ξέρουν ότι η νεολαία μας στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και θα τους αντιμετωπίσει. Σας εύχομαι δύναμη, προχωρήστε, σας εμπιστευόμαστε».

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, επισκέφθηκε το 10ο Γυμνάσιο, ενώ Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των Δημοτικών Οργανισμών και των Σχολικών Επιτροπών, καθώς επίσης, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, επισκέφθηκαν σχολεία σε διάφορες περιοχές του Δήμου, για να ευχηθούν καλό ξεκίνημα και καλή χρονιά στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους στα σχολεία.