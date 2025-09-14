Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Δεύτερο sold out για την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Κατάμεστο από νωρίς το στάδιο

Δεύτερο sold out για την Άννα Βίσση στο ...

Κατέκλυσαν τις κερκίδες και την αρένα του σταδίου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν από νωρίς στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να παρακολουθήσουν τη δεύτερη συναυλία της Αννας Βίσση.

Το σκηνικό είναι το ίδιο με χθες, όταν 60.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το στάδιο: κόσμος που έχει γεμίσει τις κερκίδες και την αρένα για να παρακολουθήσουν ένα φαντασμαγορικό σόου.

