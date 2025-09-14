Συγγνώμη ζητά τώρα ο παρουσιαστής του Fox που πρότεινε τη θανάτωση των αστέγων

Παραδέχτηκε μετά την κατακραυγή ότι το σχόλιο που έκανε ήταν «αναίσθητο» και ότι «είναι προφανές ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα»

Η κατακραυγή για τις δηλώσεις του παρουσιαστή του Fox News, Μπράιαν Κιλμίντ, σχετικά με τη θανάτωση των αστέγων με θανατηφόρα ένεση, είχε αποτέλεσμα. Την Κυριακή σε δήλωσή του ζήτησε συγγνώμη για το «εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο» που έκανε, «Το πρωί συζητούσαμε για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και για το πώς να σταματήσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις από άστεγους, ψυχικά ασθενείς δράστες. Είπαμε για την ιδρυματοποίηση ή τη φυλάκιση τέτοιων ατόμων, ώστε να μην μπορούν να επιτεθούν ξανά», είπε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">My apology <a href="https://t.co/VeoLkpDyPq">pic.twitter.com/VeoLkpDyPq</a></p>— Brian Kilmeade (@kilmeade) <a href="https://twitter.com/kilmeade/status/1967219726456959138?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πρόσθεσε ότι «κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, είπα λανθασμένα ότι θα έπρεπε να τους χορηγηθεί θανατηφόρα ένεση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το εξαιρετικά αναίσθητο σχόλιο». «Είναι προφανές ότι δεν ενεργούν όλοι οι άστεγοι με ψυχικές ασθένειες όπως ο δράστης στη Βόρεια Καρολίνα και ότι πολλοί άστεγοι αξίζουν την ενσυναίσθηση και τη συμπόνια μας», κατέληξε. Η συζήτηση στην εκπομπή «Fox and Friends» της Τετάρτης αφορούσε τη δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής η οποία φέρνει σε αντιπαράθεση τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς ενώ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα. Ο παρουσιαστής του Fox News, Λόρενς Τζόουνς, είπε για τους άστεγους ότι «πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ή να λάβουν τη βοήθεια που είναι απαραίτητη, δεν μπορείς να τους δώσεις επιλογή. Είτε θα δεχτείς τους πόρους που θα σου δώσουμε, είτε θα κλειστείς στη φυλακή». «Ή θα υποστείς ακούσια θανατηφόρα ένεση», απάντησε ο Κιλμίντ. «Απλά σκότωσέ τους».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." <a href="https://t.co/on5NMereZQ">pic.twitter.com/on5NMereZQ</a></p>— Aaron Rupar (@atrupar) <a href="https://twitter.com/atrupar/status/1966878449290649676?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>