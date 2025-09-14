Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

Οι παρουσιαστές του Fox News συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε προκλητικές δηλώσεις στον «αέρα» του συντηρητικού καναλιού, αλλά αυτό που είπε ο Μπράιαντ Κίλμιντ είναι από τα πλέον ακραία που έχουν ακουστεί.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Fox and Friends» για τα κοινωνικά προγράμματα ο Κίλμιντ ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε στο σημείο να προτείνει την θανάτωση των αστέγων, λέγοντας ότι… έχουν κόστος.

«Στοιχίζουν» είπε ο Κίλμιντ και αμέσως πρόσθεσε: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση ή κάτι παρόμοιο. Απλά σκοτώστε τους».