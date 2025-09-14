Ρωσία: Δύο τρένα εκτροχιάστηκαν σε διαφορετικά σημεία- Νεκρός ένας μηχανοδηγός

Δύο ξεχωριστά περιστατικά εκτροχιασμών σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/9/2025) σε διαφορετικά σημεία της περιφέρειας Λένινγκραντ στη Ρωσία. Από τα συμβάντα, ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι εκτροχιασμοί ήρθαν μόλις λίγες ώρες μετά από μια έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε σιδηροδρομική γραμμή της περιφέρειας Οριόλ, στα δυτικά της χώρας, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς. Οι ρωσικές αρχές ερευνούν τα αίτια και των τριών συμβάντων, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, αν και επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν σημειωθεί πολλοί εκτροχιασμοί στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και εκρήξεις και πυρκαγιές, τις οποίες οι ρωσικές αρχές αποδίδουν σε ουκρανική δολιοφθορά.

«Επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τον εκτροχιασμό ενός τρένου κοντά στον σταθμό Σεμρίνο στην περιοχή Γκάτσινα της περιφέρειας Λένινγκραντ», ανέφερε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο στο Telegram για το σημερινό ατύχημα.

«Ο μηχανοδηγός σκοτώθηκε. Παγιδεύτηκε στην καμπίνα και υπέκυψε στα τραύματά του στο ασθενοφόρο αφού απεγκλωβίστηκε», πρόσθεσε.