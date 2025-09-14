Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ντράμερ Νίκος Παπαδημητρόπουλος, γνωστός ως «Γάτος»

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ντρά...

Μέλος της μπάντας BLUES ANTIVTIVIRUS, με πλούσια πορεία στη μουσική σκηνή της πόλης και αγάπη από φίλους και συνεργάτες

Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Νίκου Παπαδημητρόπουλου, γνωστού μουσικού και δεξιοτέχνη των κρουστών, που οι φίλοι του αποκαλούσαν με αγάπη «Γάτο».

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή της μουσικής σκηνής της πόλης, έχοντας πραγματοποιήσει αμέτρητες εμφανίσεις σε καταστήματα, μουσικές σκηνές και εκδηλώσεις, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση του κοινού. Ήταν μέλος της μπάντας BLUES ANTIVTIVIRUS, με την οποία άφησε το προσωπικό του στίγμα στη μπλουζ και ροκ σκηνή της περιοχής.

Γνωστός για το πάθος του για τη μουσική, την ενέργειά του πάνω στη σκηνή αλλά και την έντονη προσωπικότητά του στις παρέες, ο Νίκος Παπαδημητρόπουλος είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με φίλους και συνεργάτες. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική κοινότητα της Πάτρας.

Ειδήσεις Τώρα

Πέντε συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών με Παλαιστίνιους στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Βατικανό: Τα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου στον ουρανό της Ρώμης

Συναγερμός στο Λαμπίρι: Πιθανή παράσυρση δύο νεαρών με SUP

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θάνατος

Ειδήσεις