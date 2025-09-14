Βατικανό: Τα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου στον ουρανό της Ρώμης

Την τελευταία φορά που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ήταν για να δουν τον λευκό καπνό που ανακοίνωνε την εκλογή του νέου Πάπα, Λέοντα XIV.

Και το Σάββατο το βράδυ, το πλήθος επανεμφανίστηκε για να παρακολουθήσει κάτι εντυπωσιακό προς τιμήν του Ιωβηλαίου έτους της Καθολικής Εκκλησίας: μια παράσταση με drones εμπνευσμένη από το έργο του Μιχαήλ Άγγελου του 16ου αιώνα «Η δημιουργία του Αδάμ» στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Η παράσταση με drones ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ευρώπη και οργανώθηκε από την Nova Sky Stories του Kimbal Musk με την άδεια της Αγίας Έδρας, η οποία έσπασε μια παράδοση αιώνων για να επιτρέψει την προβολή φωτός που συνόδευε την πρώτη συναυλία που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού τραγουδιστή Φαρέλ Γουίλιαμς και του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.