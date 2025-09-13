Ηλεία: Φωτιά στη Σπαρτουλιά - Κινητοποίηση και από εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Σπαρτουλιά Ηλείας στην περιοχή προς την Αγία Κυριακή.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή. Δεν απειλούνται οικισμοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρου. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.