Σύσκεψη στην Περιφέρεια για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πατρών-Πύργου, παρουσία του Γ.Γ. Υποδομών, Δ. Αναγνώπουλου

Την έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκαν σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού», Παναγιώτης Παπανικόλας, με αφορμή την τελική φάση εργασιών στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα, μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.

Σε σύσκεψη που ακολούθησε και στην οποία συμμετείχαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαίμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος, ο Διευθυντής του Γραφείου του Περιφερειάρχη, Γιάννης Μάκκας, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη, Χρήστος Μητρογιώργος και ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, Χρήστος Καραγιάννης, υπήρξε διεξοδική συζήτηση σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την έγκαιρη ολοκλήρωση του σημαντικού έργου.

Όπως υπογραμμίστηκε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την κοινοπραξία και τους τοπικούς φορείς, θα συνδράμει από την πλευρά της σε κάθε τι που θα συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου στο ορισθέν χρονοδιάγραμμα, καθώς επίσης και σε κάθε αναγκαίο μέτρο που θα διευκολύνει τις διελεύσεις των πολιτών κατά το διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν όλα τα συνοδά έργα του νέου αυτοκινητόδρομου, που επίσης πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, ενώ εκ μέρους της Περιφέρειας ζητήθηκε και η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα της παλαιάς εθνικής οδού μεταξύ Πάτρας και Κάτω Αχαΐας, προκειμένου να γίνουν καλύτερες και πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις των πολιτών.

Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μετά την παράδοση των 65 χιλιομέτρων, είμαστε εδώ συντονισμένα και σε συνεργασία, για να μπορέσουμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα να ολοκληρώσουμε και τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα που αφορούν το τμήμα από τον κόμβο Αλισσού μέχρι τον κόμβο στο Μιντιλόγλι .Η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι σημαντική και τους ευχαριστούμε για την αμέριστη βοήθεια, καθώς σε όλα τα ζητήματα πάντα βρίσκουμε λύσεις».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, σημείωσε: «Ένα πολύ σημαντικό έργο που θα διασφαλίσει σε μόνιμη βάση τις ταχείες και ασφαλείς διελεύσεις των μετακινούμενων και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο μας, μπαίνει στην τελική ευθεία. Κατανοώντας την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο, τον ανάδοχο και το σύνολο των τοπικών φορέων, προκειμένου να συμβάλλουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, αλλά και στην διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Κοινός στόχος όλων είναι, στις 30 Νοεμβρίου να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη νέα εποχή που ανοίγει για την Δυτική Ελλάδα».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των εργασιών ολοκλήρωσης της νέας Πατρών – Πύργου, από την προσεχή Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, θα υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Οβρυάς και του Ανισόπεδου Κόμβου της ΒΙΠΕ Πατρών. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, η κίνηση μεταξύ των δύο κόμβων θα διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό.