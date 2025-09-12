Βίντεο: Αγριογούρουνα κάνουν… περιπολίες στο κέντρο της Λιβαδειάς

Μια μεγάλη… παρέα από αγριογούρουνα έκανε βόλτα, προφανώς σε αναζήτηση τροφής, μέσα στην πόλη της Λιβαδειάς.

Περίπου 20 ζώα, μικρά και μεγάλα προχωρούσαν ανέμελα στους δρόμους της πόλης.

Στο βίντεο που ανέβασε η σελίδα kynigesia φαίνονται τα αγριογούρουνα στη νυχτερινή τους βόλτα.

Δείτε το βίντεο: