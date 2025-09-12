Διαθήκη Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι κληρονόμοι και το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον του διάσημου οίκου μόδας, καθώς η διαθήκη του αποκαλύπτει σαφείς οδηγίες για τη μεταβίβαση του ελέγχου της εταιρείας και τις επιλογές πώλησης μετοχών.

Ο Λεο Νταλ’ Όρκο, σύντροφος και δεξί χέρι του Ιταλού μόδιστρου, εξασφαλίζει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στους κόλπους του πασίγνωστου οίκου μόδας. Το 30% του οίκου θα ελέγχεται από τα δύο ανίψια του Αρμάνι, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% από το ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο στυλίστας.

Σε ό,τι αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, βάσει των επιθυμιών του εκλιπόντος ιδιοκτήτες ορίζονται η αδελφή του Ροσάνα και τα δύο ανίψια του. Μεταξύ των άλλων, πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στο Μιλάνο και για επαύλεις στο Σαιν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο σύντροφος και κύριος συνεργάτης του, ο Λέο Νταλ’ Όρκο, θα έχει την επικαρπία των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένου του μεγάρου της ιταλικής συμπρωτεύουσας στο οποίο ζούσε ο σχεδιαστής.

Σύμφωνα με αντίγραφο της διαθήκης που εξέτασε το Reuters, ο σχεδιαστής μόδας ζητά από τους κληρονόμους του να πουλήσουν αρχικά το 15% του μεριδίου τους στον ιταλικό οίκο μέσα σε 18 μήνες και στη συνέχεια να μεταβιβάσουν επιπλέον 30% έως 54,9% στον ίδιο αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του.

Ως εναλλακτική επιλογή, η διαθήκη προβλέπει την πιθανότητα αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Η διαθήκη ορίζει ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον όμιλο LVMH, στον κολοσσό ομορφιάς L’Oreal, στον ηγέτη οπτικών EssilorLuxottica ή σε άλλες αντίστοιχες εταιρείες.

Οι κληρονόμοι καλούνται επίσης να εξετάσουν άλλες εταιρείες μόδας και πολυτελείας με τις οποίες η Armani έχει εμπορικές σχέσεις για ενδεχόμενη μελλοντική πώληση.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μέτοχος του ομίλου, που περιλαμβάνει τα brands Emporio Armani, Armani Exchange και το πιο ακριβό Armani Privé, καθώς και ξενοδοχεία, εστιατόρια και μια επικερδή σειρά προϊόντων ομορφιάς, την οποία ο ίδιος διηύθυνε μέχρι τον θάνατό του.

Παρά το γεγονός ότι διατήρησε αυστηρά τον έλεγχο της εταιρείας μέχρι το τέλος, τα έσοδα του ομίλου παρέμειναν σταθερά περίπου στα 2,4 δισ. ευρώ πέρυσι, καθώς οι νεότεροι καταναλωτές απέφευγαν την παραδοσιακή επίσημη ένδυση και η ευρύτερη βιομηχανία πολυτελείας αντιμετώπιζε προβλήματα.

Ο Αρμάνι ήταν ο μοναδικός μεγάλος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε μαζί με τον αείμνηστο συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και διατηρούσε σφιχτό έλεγχο τόσο στη δημιουργική όσο και στη διοικητική διαχείριση μέχρι το τέλος.