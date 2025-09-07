Giorgio Armani: Ο κόσμος της μόδας τον αποχαιρετά - Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το σαββατοκύριακο το θέατρο του Μιλάνου, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για αύριο επίσημη ημέρα πένθους, όπου και θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του "βασιλιά Τζόρτζιο".

"Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί", είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

"Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων", δήλωσε ο δήμαρχος του ΜιλάνουΜπέπε Σάλα.

Δίπλα στους γονείς του θα ταφεί ο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα ταφεί δίπλα στους γονείς και τον μικρό αδελφό του, στο νεκροταφείο στη Ριβάλτα, στους λόφους Πιατσέντσα (Εμίλια-Ρομάνια) ενώ η κηδεία θα τελεστεί ιδιωτικά το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό.

Την είδηση έκανε γνωστή η τοπική εφημερίδα Libert. «Ο Αρμάνι», αναφέρεται, «επιστρέφει στη γενέτειρά του, την Πιατσέντζα, με μια απέραντη δήλωση αγάπης για την επαρχία του και για εκείνες τις πέτρες του ποταμού Τρέμπια που έδωσαν ζωή στο αδιαμφισβήτητο, εκλεπτυσμένο, κομψό, διαχρονικό γκρι Αρμάνι. Η Ένωση Καστέλι ντελ Ντουκάτο, μαζί με το Κάστρο και το Χωριό, ανανεώνοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Τζόρτζιο Αρμάνι και τους αγαπημένους του, καλεί θερμά τους τουρίστες και τους επισκέπτες να δείξουν κατανόηση και τον απόλυτο σεβασμό κατά τις κεντρικές ώρες της 8ης Σεπτεμβρίου».