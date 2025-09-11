Το μήνυμα του Δημάρχου Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Σε μήνυμα του για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο κ. Βασίλης Γκίζας, Δήμαρχος Ναυπακτίας αναφέρει τα εξής:

"Καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, ας θυμόμαστε πως η γνώση είναι το θεμέλιο που μας επιτρέπει να προχωράμε και να χτίζουμε το μέλλον. Κάθε σχολείο είναι χώρος ανακάλυψης, δημιουργίας και ανάπτυξης ιδεών. Εκεί καλλιεργούνται οι δεξιότητες και οι αξίες που δίνουν δύναμη στην κοινωνία μας.

Εύχομαι η φετινή χρονιά να φέρει έμπνευση και χαρά σε όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδρομή της μάθησης.

Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς!".