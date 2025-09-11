Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Καινούργιου: Η χθεσινή εμφάνιση με μαύρο εφαρμοστό φόρεμα που φουντώνει τις φήμες εγκυμοσύνης

Καινούργιου: Η χθεσινή εμφάνιση με μαύρο...

«Βλέπω μια μικρή κοιλίτσα»

Μια νέα ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πριν λίγες ώρες ήταν αρκετή για να βάλει… φωτιά στα social media.

Η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο με ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα, από βραδινή της έξοδο, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, όμως αυτό που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα δεν ήταν το look της, αλλά τα σχόλια που ακολούθησαν κάτω από το post!

Μέσα σε λίγη ώρα, τα likes έφτασαν κοντά τις δεκάδες χιλιάδες, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το engagement στα σχόλια.

 

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr

Ειδήσεις Τώρα

Μαστοράκης για Τζένιφερ Λόπεζ και Βασιλόπουλο: "Χαίρομαι που ο Χρήστος έχει μόνιμη δουλειά σε high class εστιατόριο"

Αδερφή Καίτης Κωνσταντίνου: «Έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε»

Ηλέκτρα: Καθηλώνει το νέο τρέιλερ της σειράς για την τρίτη σεζόν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κατερίνα Καινούργιου Εγκυμοσύνη

Spotlight