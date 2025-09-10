Αδερφή Καίτης Κωνσταντίνου: «Έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε»

Η δήλωσή της
Έξι μήνες συμπληρώνονται από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία «έφυγε» από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και σε όσους τη γνώριζαν προσωπικά.
Η απουσία της παραμένει έντονα αισθητή, με τη Μαρία Κωνσταντίνου, αδερφή της ηθοποιού, να μιλάει με συγκίνηση για τη μνήμη της αγαπημένης Καίτης.
Η Μαρία Κωνσταντίνου περιέγραψε στην εκπομπή «Το 'χουμε» πόσο δύσκολοι είναι αυτοί οι μήνες για την οικογένειά της, χωρίς την Καίτη Κωνσταντίνου. «Είναι δύσκολο πολύ, τόσο για μένα όσο και για τη μητέρα μου και για τα ανίψια της. Για όλους», είπε.
Όπως ανέφερε στη συνέχεια, χρειάστηκε καιρό για να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που είχε η αδελφή της: «Όταν βγαίναμε τον πρώτο καιρό μαζί, δεν πίστευα ότι της μίλαγε ο κόσμος. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι η αδελφή μου είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Είχε απορρίψει και πολλές δουλειές, ό,τι έκανε της άρεσε και ήταν ευχαριστημένη. Το ήθελε να το κάνει, δεν ήταν κάτι που το έκανε απλά και μόνο για να δουλέψει».
Η ίδια τόνισε πως η Καίτη Κωνσταντίνου ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για τους γύρω της, ενώ σημείωσε πως ενώ όσοι αγαπούσε ήταν λίγοι, θα έκανε τα πάντα για εκείνους. «Η Καίτη ζούσε για τους άλλους. Για την οικογένειά της, για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Αυτοί που αγαπούσε ήταν λίγοι αλλά τους αγαπούσε πολύ. Ό,τι της ζήταγες, δεν σε στενοχωρούσε ποτέ, θα σε βοηθούσε. Προς τον έξω κόσμο ήταν ειλικρινής και έντιμη, δεν κορόιδευε κανέναν», σημείωσε.
Τέλος, η Μαρία Κωνσταντίνου μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν μαζί κατά την περιπέτεια υγείας της ηθοποιού. «Στην περιπέτεια της υγείας της ήμουν πάρα πολύ κοντά της. Δύσκολα περάσαμε, ναι, όχι όμως όλο το χρονικό διάστημα. Τον πρώτο καιρό ήταν καλά, μετά λίγο δυσκόλεψαν τα πράγματα. Δίπλα της ήμουν, όπως και τα παιδιά μου. Νομίζω ότι έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε», είπε κλείνοντας.
