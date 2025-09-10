Αδερφή Καίτης Κωνσταντίνου: «Έφυγε ήσυχα, τουλάχιστον δεν ταλαιπωρήθηκε»

Έξι μήνες συμπληρώνονται από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου, η οποία «έφυγε» από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και σε όσους τη γνώριζαν προσωπικά.

Η απουσία της παραμένει έντονα αισθητή, με τη Μαρία Κωνσταντίνου, αδερφή της ηθοποιού, να μιλάει με συγκίνηση για τη μνήμη της αγαπημένης Καίτης.

Η Μαρία Κωνσταντίνου περιέγραψε στην εκπομπή «Το 'χουμε» πόσο δύσκολοι είναι αυτοί οι μήνες για την οικογένειά της, χωρίς την Καίτη Κωνσταντίνου. «Είναι δύσκολο πολύ, τόσο για μένα όσο και για τη μητέρα μου και για τα ανίψια της. Για όλους», είπε.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, χρειάστηκε καιρό για να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που είχε η αδελφή της: «Όταν βγαίναμε τον πρώτο καιρό μαζί, δεν πίστευα ότι της μίλαγε ο κόσμος. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι η αδελφή μου είναι τόσο αναγνωρίσιμη. Είχε απορρίψει και πολλές δουλειές, ό,τι έκανε της άρεσε και ήταν ευχαριστημένη. Το ήθελε να το κάνει, δεν ήταν κάτι που το έκανε απλά και μόνο για να δουλέψει».

