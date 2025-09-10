Μαστοράκης για Τζένιφερ Λόπεζ και Βασιλόπουλο: "Χαίρομαι που ο Χρήστος έχει μόνιμη δουλειά σε high class εστιατόριο"

Αίσθηση προκάλεσαν οι φωτογραφίες της Τζένιφερ Λόπεζ με φόντο τον Χρήστο Βασιλόπουλο, που τραβήχτηκαν έξω από το πολυτελές εστιατόριο Cipriani στο Μπέβερλι Χιλς και έγιναν γρήγορα viral στα social media.

Η Λατίνα σταρ εθεάθη στο εστιατόριο το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, και σε ορισμένα στιγμιότυπα διακρίνεται στο φόντο ο Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος φαίνεται να της υποδεικνύει ευγενικά προς τα πού να κατευθυνθεί.

Φήμες για σχέση και το σχόλιο-φωτιά του Μαστοράκη

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σενάρια περί γνωριμίας ή ακόμα και σχέσης των δύο δεν άργησαν να φουντώσουν, ωστόσο, από τις φωτογραφίες δεν προκύπτει καμία ένδειξη προσωπικής οικειότητας.

Ο Νίκος Μαστοράκης, με το γνώριμο, αιχμηρό του ύφος, σχολίασε στο Facebook τις φήμες που κυκλοφόρησαν, κάνοντας λόγο για εργασία του Χρήστου Βασιλόπουλου ως υποδοχέα στο Cipriani.

Ο γνωστός σκηνοθέτης έκανε δύο διαδοχικές αναρτήσεις, στις οποίες αμφισβήτησε το σενάριο περί "συνάντησης κορυφής", αφήνοντας σαφείς αιχμές για το πώς παρουσιάστηκε η είδηση στα ελληνικά media.

Η πρώτη ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη:

"ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΑΣΤΕ"

Η "ΑΠΟ ΔΩ ΠΑΝΕ ΚΙ ΑΛΛΟΙ;"

Μερικες φωτογραφιες που τα SM εσπευσαν να χαιρετησουν ως τον θριαμβο του Ελληνα εραστη. Ο Χρηστος Βασιλοπουλος, νεο ειδυλλιο της Τζενιφερ Λοπεζ; Οι φωτογραφιες μαλλον "λενε" οτι απλως της ανοιγει την πορτα και μενει πισω. Λεγεται οτι ο Χρηστος οταν δεν παιζει ρολους, δουλευει ως doorman στο εστιατοριο Cipriani. Καθολου παραδοξο, δεδομενου οτι πολλοι ηθοποιοι κανουν κι αλλες δουλειες για να πληρωνουν φως, νερο και δημοσιοτητα.