ΓΕΛ Ερυμάνθειας: Ικανοποίηση και συγκίνηση για την οριστική επίλυση του προβλήματος

Η εμμονή σε αριθμητικά κριτήρια και η παντελής απουσία διαλόγου με την τοπική κοινωνία δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τη στόχευση και το κίνητρο της αρχικής πρότασης .Αν η απόφαση αυτή εφαρμοζόταν, θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την λειτουργία του σχολείου μας και γενικότερα του τόπους μας , οδηγώντας σταδιακά σε κοινωνική και πληθυσμιακή ερημοποίηση.

Έστω και την τελευταία στιγμή — μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς — η απόφαση ανάκλησης της υποβάθμισης αποτελεί μια ευχάριστη και δίκαιη εξέλιξη η οποία δεν είναι απλώς διοικητική ,είναι κυρίως ηθική. Είναι η αναγνώριση των αναγκών μιας ορεινής, μειονεκτικής περιοχής που δεν ζητά τίποτα περισσότερο από τα αυτονόητα, ίσες ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Δυστυχώς, η εισήγηση για την υποβάθμιση προήλθε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ανησυχητική προχειρότητα και χωρίς καμία κοινωνική ή παιδαγωγική τεκμηρίωση. Αγνοήθηκαν οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του μοναδικού ΓΕΛ του δήμου μας καθώς και η ορεινή, απομακρυσμένη τοποθεσία του, αλλά και οι ευρωπαϊκές επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Μετά από συστηματικές προσπάθειες, συνεχείς παρεμβάσεις και έναν επίμονο αλλά δίκαιο αγώνα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το σχολείο μας θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και αυτόνομα, όπως ακριβώς αρμόζει στην ιστορία, στη σημασία και στον ρόλο του στην τοπική κοινωνία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΔΣ του συλλόγου με πρόεδρο την Παναγιώτα Γιωτοπούλου και συνεχίζει ως εξής:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ερυμάνθειας εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση και συγκίνηση για την οριστική επίλυση του προβλήματος που αφορούσε στην υποβάθμιση του σχολείου σε λυκειακές τάξεις.

Η ύπαρξη ενός αυτόνομου λυκείου δεν είναι μόνο ζήτημα εκπαίδευσης· είναι όρος επιβίωσης για την τοπική κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες σε όσους στάθηκαν στο πλευρό μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή αυτής της άδικης απόφασης:

Στην Υπουργό Παιδείας, κα Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, αφού έλαβε γνώση της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανεπαρκούς τεκμηρίωσης της αρχικής εισήγησης, αντέδρασε με υπευθυνότητα και έλαβε την ορθή και γενναία απόφαση να ακυρωθεί η υποβάθμιση.

Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε προσωπική και ουσιαστική συνάντηση, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάσαμε τεκμηριωμένα τη θέση μας. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση του ζητήματος και στην επανεξέταση της αρχικής απόφασης.

Στον Δήμαρχο Ερυμάνθου και σε όλους τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό μας.

Στους Εκπροσώπους της Πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων, της Περιφέρειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίοι, ανεξαρτήτως κομματικής ή θεσμικής προέλευσης, στήριξαν την προσπάθεια με παρεμβάσεις και δημόσια στάση.

Στην Διευθύντρια του σχολείου μας, κα Νίκη Ευσταθοπούλου, η οποία στήριξε έμπρακτα και αποφασιστικά όλη αυτή την προσπάθεια. Παρά τη στάση της αυτή όμως, αντιμετώπισε μια αδικαιολόγητη απομάκρυνση από τη θέση της, γεγονός που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η προσφορά της, ωστόσο, παραμένει ουσιαστική και βαθιά αναγνωρίσιμη από την τοπική κοινωνία.

Και φυσικά, όλους τους γονείς, τους μαθητές και τους πολίτες που έδωσαν δύναμη στον αγώνα μας ο οποίος δεν ήταν καθόλου εύκολος. Ήταν όμως δίκαιος. Και απέδειξε ότι όταν μια κοινωνία ενώνεται, διεκδικεί και παραμένει ανυποχώρητη στα αυτονόητα, τότε μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ερυμάνθειας θα συνεχίσει να είναι φάρος γνώσης, πολιτισμού και ελπίδας για τα παιδιά μας. Και εμείς, ως Σύλλογος Γονέων, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε με κάθε τρόπο.

Η παιδεία δεν είναι αριθμοί. Είναι άνθρωποι. Είναι μέλλον. Είναι δικαίωμα, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ημερήσιου ΓΕΛ Ερυμάνθειας.