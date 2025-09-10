Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλαδας στους αγιασμούς σχολείων

Οι εκπροσωπήσεις της ΠΔΕ στους αγιασμούς των σχολείων
Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής θα βρεθούν κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους αγιασμούς σχολείων στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, θα εκπροσωπηθεί ως εξής:
- Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος στο 15ο Γυμνάσιο Πατρών, το Μουσικό Σχολείο, το 2ο Ειδικό Δημοτικό, το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης στο 6ο ΕΠΑΛ, το 2ο ΕΠΑΛ και το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο – Λύκειο και στο 2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Νίκος Κοροβέσης στο Γυμνάσιο & Λύκειο Βουναργου, και το ΕΕΕΕΚ Πύργου.
- Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Παϊσιοςστο 1ο Γυμνάσιο & Λύκειο Ναυπάκτου, στο 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Ναυπάκτου , στο ΕΠΑΛ Ναυπάκτου και στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στο 49οΔημοτικό Σχολείο και το 2ο Δημοτικό (Στρούμπειο) Πατρών.
- Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλος στο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας.
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας σταΑρσάκεια Σχολεία
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος στο 1ο ΓΕΛ Πύργου
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Λίνος Μπλέτσας στο 2οΛύκειο Αγρινίου.
- Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Θεόδωρος Βασιλόπουλος στο 1ο Λύκειο Αμαλιάδας
- Η Εντεταλμένη Σύμβουλος, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων και των φυλετικών διακρίσεων Αμαλία Βούλγαρη στο 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
- Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Π.Α.Α Γιώργος Κοντογιάννης στα Σχολεία Θέρμου.
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αχαΐας, Γιώργος Βελισσαρης στο 47ο Γυμνάσιο Πατρών και Λυκούργος Σταυρουλοπουλος στο 11ο Δημοτικό Σχολείο
“Παναγιώτης Κανελλόπουλος”.
- Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Κων/νος Δαουτίδης στο Γυμνάσιο και Λύκειο Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι
- Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ηλείας Αθανάσιος Φούντας στο 1ο Λύκειο Αμαλιάδας και Δημήτρης Νικολακόπουλος στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.
