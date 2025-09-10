Δήμαρχος Καλαβρύτων: Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να επισκιάσει το Φως και το μεγαλείο του Μεγάλου Σπηλαίου

Back to Top
Σ΄ αυτή την αναπάντεχη συγκυρία, η Δικαιοσύνη θ’ αποφανθεί, κρίνοντας όσους εμπλέκονται στην υπόθεση και καταλογίζοντας ευθύνες εκεί που υπάρχουν, αναφέρει ο κ. Θανάσης Παπαδόπουλος

Σε σημερινή δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος ανέφερε τα εξής σχετικά με την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου:

«Η Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου είναι η παλαιότερη ενεργή Ιερά Μονή στην Ελλάδα και ένα απ’ τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας σ’ όλο τον κόσμο. 

Σ΄ αυτή την αναπάντεχη συγκυρία η Δικαιοσύνη θ’ αποφανθεί, κρίνοντας όσους εμπλέκονται στην υπόθεση και καταλογίζοντας ευθύνες εκεί που υπάρχουν.

Δική μας αποστολή και χρέος μας είναι να σταθούμε δίπλα στο μοναστήρι μας. Σ’ αυτήν την Κιβωτό της Πίστης και τον Φάρο της Ορθοδοξίας, το Φως και το μεγαλείο του οποίου από τίποτα δεν μπορούν να επισκιαστούν».

