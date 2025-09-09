Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες

Με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων ενόψει της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο, συναντήθηκε Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις.

Νομίζω ότι αυτή η παράδοση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να είναι μία ευκαιρία διαλόγου, συζήτησης, αλλά και παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά».

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε πως το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης. «Η πατρίδα μας πέρασε μια δεκαετία δύσκολη οικονομικά, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ο ελληνικός λαός περίμενε καλύτερες μέρες. Αντ' αυτού βλέπουμε οι ανισότητες να συνεχίζουν να αυξάνονται, το κόστος ζωής να κλιμακώνεται, το κόστος παραγωγής να είναι σε δυσθεώρητα ύψη οδηγώντας σε έλλειμα ανταγωνιστικότητας», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν καθαρές απαντήσεις αλλά μια μικροδιαχείριση, που προχθές πήρε σάρκα και οστά σε ένα λόγο χωρίς απαντήσεις και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο.

«Εμείς σας καλέσαμε σήμερα εδώ διότι ο διάλογος με τους ανθρώπους της αγοράς, της εργασίας, της παραγωγής είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, την Ελλάδα που χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες, τον πακτωλό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πώς μπορούμε μαζί να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Μπορούμε με πολιτική αλλαγή να σχεδιάσουμε με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προοδευτικό προσανατολισμό το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Από την πλευρά μας θα έχετε πάντα έναν αξιόπιστο, σοβαρό και υπεύθυνο συνομιλητή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.