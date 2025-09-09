Πύργος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο άνδρας που άρπαζε μηχανάκια ντελιβεράδων

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο ρομά, που είχε γίνει φόβος και τρόμος για τους ντελιβεράδες στον Πύργο. Σε λίγες μόνο μέρες πρόλαβε και «σήκωσε» δύο μηχανάκια και ένα παπάκι, σπέρνοντας αγωνία στους εργαζόμενους.



Άρπαξε μηχανάκι ενώ ο ντελιβεράς παρέδιδε παραγγελία



Στην πρωτη περιπτωση, περίμενε τον διανομέα να ανέβει σε πολυκατοικία για να αφήσει παραγγελία και του… σούφρωσε το μηχανάκι κάτω απ’ τη μύτη του. Όταν ο ντελιβεράς κατέβηκε, έπαθε σοκ καθως το εργαλείο της δουλειάς του είχε κάνει… φτερά.

Χτύπησε ξανά – μέρα μεσημέρι!

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μέρες αργότερα, μέσα στη μέρα, μπροστά σε κόσμο, ακριβώς έξω από το μαγαζί, άρπαξε άλλο μηχανάκι ντελίβερι και έγινε καπνός. Ούτε κάμερες, ούτε περαστικοί τον σταμάτησαν.

Τα κλεμμένα βρέθηκαν στην Αμαλιάδα

Μετά από ψάξιμο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο από τις κλεμμένες μηχανές πεταμένες στην Αμαλιάδα. Τις κατέσχεσαν και τις παρέδωσαν πίσω στους ιδιοκτήτες τους, που δεν πίστευαν ότι θα τις ξαναδούν.

Ο δρόμος για τον Εισαγγελέα

Πλέον, η δικογραφία είναι έτοιμη και ο φάκελος πάει κατευθείαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

πηγή patrisnews.com