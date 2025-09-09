Back to Top
Αιγιάλεια: Kαταδίωξαν 17χρονο, τον εγκλώβισαν και τον χτύπησαν

Του προκάλεσαν σωματικές βλάβες – κακώσεις – στο κεφάλι και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος οκτώ τουλάχιστον κατηγορούμενων, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία, χθες το βράδυ, σε περιοχή της Αιγιαλείας, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν 17χρονο και αφού τον εγκλώβισαν του προκάλεσαν σωματικές βλάβες –
κακώσεις – στο κεφάλι και στο πρόσωπό του.


Ο ανήλικος μεταφέρθηκε από τους γονείς στο νοσοκομείο Αιγίου, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των κατηγορούμενων.

