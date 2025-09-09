Ωρίων: Έναρξη δωρεάν μαθημάτων Αστρονομίας της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου

Το ΔΣ της Αστρονομικής Εταιρείας Πάτρας « Ωρίων» ανακοινώνει την από 8/9/2025 έναρξη εγγραφών στα δωρεάν μαθήματα Αστρονομίας https://eclass.orionas.gr/ που παρέχει σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με στόχο την προετοιμασία τους για την επιτυχή συμμετοχή τους στον 31ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής 2025-26.

Τον Διαγωνισμό διοργανώνει η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου και το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότερα για τον Διαγωνισμό στο https://contest.astronomos.gr/

Την περσινή σχολική χρονιά 2024-2025 μαθητές της eclass κατέκτησαν όλα τα βραβεία και όλους τους επαίνους που δόθηκαν τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, ενώ παράλληλα όλοι οι μαθητές που στελεχώνουν φέτος τις εθνικές Ολυμπιακές Ομάδες Αστρονομίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο είναι μαθητές της eclass!

Διδάσκουν η Ευτυχία Βασιλείου, ο Κωνσταντίνος Ξυλόπορτας, η Γιώτα Ντόβα, ο Σπύρος Γιάνι, η Παναγιώτα Μπατσέλα, ο Γιώργος Τσουμπός και ο Διονύσης Γάκης, όλοι πρώην μαθητές της eclass, βραβευμένοι σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Αστρονομίας, και επίσης βραβευμένοι ή με συμμετοχή σε Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας, με σύμβουλο τον ιδρυτή της eclass Αργύρη Δρίβα, Φυσικό στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου και Γραμματέα ΔΣ «Ωρίων» Πάτρας.

Για ερωτήσεις και απορίες στείλτε μήνυμα στο eclass.orionas@gmail.com