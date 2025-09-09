Παραλήρημα Τραμπ για την ενδοοικογενειακή βία: «Αν κάποιος έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα»

Ως «λιγότερο σοβαρό αδίκημα» χαρακτηρίζει την ενδοοικογενειακή βία ο Ντόναλντ Τραμπ, εγείροντας ερωτήματα για την στάση του, στην στήριξή του στα θύματα και «εγκληματικά» μηνύματα που περνά με τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορήθηκε τη Δευτέρα (08.09.2025) πως υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου αδικήματος, λέγοντας πως αυτά τα περιστατικά δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές για την εγκληματικότητα.

Στο νέο παραλήρημά του γύρω από το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, o Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως οι πολιτικοί αντίπαλοί του βάλθηκαν να παραφουσκώνουν τις στατιστικές για την εγκληματικότητα για να αμαυρώσουν την εικόνα του.

«Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

«Αν κάποιος άνδρας έχει καβγαδάκι με τη γυναίκα του, λένε πως διέπραξε έγκλημα», πρόσθεσε, προκαλώντας μερικά χάχανα στο ακροατήριο: κάτι που επίσης δημιουργεί ανησυχία.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», ανέφερε η Κιμ Βιγιανουέβα, η πρόεδρος της NOW (Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες), συνομοσπονδίας συλλογικοτήτων υπεράσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων.

Του πρόσαψε πως «εθελοτυφλεί» όσον αφορά το πρόβλημα.

Η Κρις Μέις, η δημοκρατική γενική εισαγγελέας στην Αριζόνα, τόνισε μέσω X: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».

Περί το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους σεξουαλική βία, σωματική βία ή παρενόχληση – για παράδειγμα, εμμονική παρακολούθηση – από τον ή την σύντροφό τους, σύμφωνα με έρευνα της κυριότερης αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας (τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών, ή CDC).