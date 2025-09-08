Πρίγκιπας Χάρι: Έφτασε στη Βρετανία και επισκέφθηκε τον τάφο της Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες αλλά παραμένει άγνωστο αν θα συναντηθεί με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο. Η άφιξή του συνέπεσε με την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Το ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι τετραήμερο, θα είναι το μεγαλύτερο από το 2022, όταν αυτός και η Μέγκαν επισκέφθηκαν τη χώρα μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και μητέρας του Καροόλου, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Δούκας του Σάσεξ πρίγκιπας Χάρι έφτασε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στο αεροδρόμιο Χίθροου μόνος του, ενώ η Μέγκαν παραμένει στην Καλιφόρνια με τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Κατά πληροφορίες της Dailymail, επισκέφθηκε τον τάφο της αείμνηστης γιαγιάς του βασίλισσας Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Γουίνσδορ, λίγες στιγμές μετά την άφιξή του, τιμώντας την τρίτη επέτειο από τον θάνατό της.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα δώσει το «παρών» στην 20ή τελετή απονομής των βραβείων της φιλανθρωπικής οργάνωσης WellChild που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.