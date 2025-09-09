Ο Apon δώρισε τα λεφτά από τη συναυλία του για αναστήλωση εκκλησίας στον Αστακό Αιτωλ/νιας

Ο Apon αποφάσισε να δωρίσει την αμοιβή του από την πρόσφατη συναυλία του στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, από όπου και κατάγεται, για την αναστήλωση εκκλησίας της περιοχής.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή και στη συνέχεια ενημέρωσε με ένα Instagram story, πως διέθεσε το ποσό που έλαβε από τη βραδιά για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.

Όπως έγραψε ο τραγουδιστής: «Η χθεσινή συναυλία στον Αστακό ήταν πολύ ιδιαίτερη για μένα. Το είχα όνειρο από μικρός να κάνω μια συναυλία στον τόπο μου. Πόσω μάλλον για έναν ιερό σκοπό και την αναστήλωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Γι αυτό και διέθεσα την αμοιβή μου για αυτό τον σκοπό. Σας ευχαριστώ για όλη την υποδοχή και την αγάπη σας. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου που τα τακτοποίησαν όλα τα ζητήματα εγκαίρως και σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Εις το επανιδείν».